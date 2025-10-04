Край на вечните студенти в Гърция

Всеки студент в Гърция има определен срок, за да завърши висшето си образование

В Гърция влезе в сила нов закон, който прекратява възможността студентите да остават в университетите за неопределено време. Министерско решение е подписано, а пояснителни инструкции са изпратени до университетите.

Максималната продължителност на обучението вече е определена на шест години за четиригодишни университети и осем за петгодишни университети и се прилага за студенти, приети от учебната 2022-2023 година нататък.

Така например, студент, приет в четиригодишна учебна програма през учебната 2023-24 година, е длъжен да завърши обучението си до поправителния изпит за учебната 2028-29 година, докато студент, приет в петгодишна учебна програма през учебната 2023-24 година, е длъжен да завърши обучението си до поправителния изпит за учебната 2030-31 година.

Изключения има само при основателни причини. Тогава срокът може да бъде удължен. Ограничението не важи за студентите, които вече са завършили всички дисциплини и им предстои единствено дипломна работа.

Всеки студент в Гърция има определен срок, за да завърши висшето си образование. Ако не успее да се дипломира в този срок, той губи правото си да продължи да учи и да ползва студентски права. Тази мярка премахва практиката на "вечните студенти", които можеха да остават в университетите за неограничено време.

В Гърция това е разпространена практика, като т. нар. "вечни студенти" се възползват не само от някои студентски привилегии, но и съществуващата доскоро пълна университетска автономия, която забраняваше на полицията да влиза по какъвто и да е повод на територията на висшите учебни заведения, което позволяваше в тях да се разполагат и укриват различни анархистки, крайнолеви и други екстремистки групи, които организираха периодично погроми в гръцката столица и по-рядко в други университетски градове в Гърция.

Тази автономия обаче беше значително орязана от правителството на премиера Кириакос Мицотакис от консервативната партия "Нова демокрация" и бе създадена Университетска полиция, която да отговаря за реда в учебните заведения, а окупираните и заети незаконно от различни групировки помещения в университетите бяха опразнени.

„Днешното решение е ясен ангажимент към бъдещето на нашите университети и към нашите студенти. Искаме институции, които работят със стабилни и ясни правила, които осигуряват перспектива, с надеждни дипломи, но и подкрепят тези, които наистина се стараят. Не оставяме никого настрана. Слагаме край на хроничните изкривявания, които бяха несправедливи, както към нашите деца, така и към нашите университети. Това не е просто официална регулация, а послание, че държавата признава трудностите, стои до студента и проправя пътя към университети, които вдъхват доверие, и млади хора, които влизат в обществото със знания, сила и самочувствие", заяви Министърът на образованието София Захараки.