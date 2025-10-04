Израел е нанесъл удари въпреки призива на Тръмп, твърди "Хамас"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Службата за гражданска защита в ивицата Газа съобщи днес за десетки израелски удари и артилерийски обстрел в град Газа въпреки призива на Доналд Тръмп към Израел да прекрати „незабавно“ бомбардировките в палестинската територия, предаде АФП.

„Нощта беше много бурна. Израелската армия нанесе десетки удари и артилерийски обстрел срещу град Газа и други райони на ивицата Газа въпреки призива на президента Тръмп да се прекратят бомбардировките“, заяви пред агенцията говорителят на службата Махмуд Басал, пише БТА.

Басал, чиято агенция действа под ръководството на ислямисткото движение „Хамас“, добави, че 20 къщи са били разрушени по време на нощните бомбардировки.

По-рано днес обаче Израел обяви, че е наредил на военните да намалят офанзивните си действия в ивицата Газа и заяви, че се готви за "незабавно изпълнение" на първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп след отговора на "Хамас", съобщиха израелските медии, цитирани от Ройтерс.