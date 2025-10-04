ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Петър Стоянович: България е в много странна ...

Пакистанският премиер даде ексклузивно интервю за КМГ

836
Снимка: Китайска медийна група

По време на участието си в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин, пакистанският премиер Шахбаз Шариф даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група.

Премиерът на Пакистан определи ШОС като „фар на многостранността" и изрази увереност, че срещата на върха в Тиендзин ще засили взаимната свързаност в рамките на организацията, която обхваща население от 3,5 милиарда души, предава КМГ.

Коментирайки китайската икономика, Шахбаз подчерта, че развитието на Китай е предоставило ценен опит за социално-икономическото развитие на Пакистан.

Според него китайските постижения показват значението на дългосрочното стратегическо планиране, ориентацията към благосъстоянието на народа и далновидните идеи на председателя Си Дзинпин за управлението на страната.

„Председателят Си Дзинпин поддържа концепцията за изграждане на общност на споделена съдба на човечество. Предложената от него инициатива „Един пояс, един път" е изключително перспективна и действа като могъща движеща сила за икономическото развитие. Всичко това създава много работни места за Китай, съседните му страни, и дори из целия свят", каза още пакистанският премиер.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

