Си Дзинпин поздрави новия велик херцог на Люксембург

Снимка: Китайска медийна група

На 3 октомври китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравително послание до новия велик херцог на Люксембург - Гийом, с което го поздрави за възкачването му на трона, предава КМГ.

Китайският държавен глава посочи, че през последните над 50 години от установяването на дипломатически отношения между Китай и Люксембург, двете страни последователно поддържат взаимно уважение и равенство, превръщайки се в модел за взаимноизгодно сътрудничество между държави с различна големина, различни системи и етапи на развитие.

Си Дзинпин подчерта своето високо уважение към развитието на двустранните отношения и изрази готовност да работи с великия херцог Гийом за издигане на отношенията между Китай и Люксембург на ново ниво, което да е от полза за двата народа.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

