26-годишен българин загина при катастрофа на остров Крит, приятелката му е ранена

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

26-годишен българин загина при тежка катастрофа в ранните часове на петък сутринта на остров Крит.

Фаталният инцидент е станал около 5 часа сутринта на 6-ия километър на провинциалния път Ираклион - Агия Галини.

Според информация, колата, управлявана от 26-годишния мъж, се е преобърнала в лявата част на пътя, в резултат на което младият мъж е получил смъртоносни наранявания.

Въпреки усилията на лекарите в болницата, българина е починал от нараняванията си 2 часа по-късно.

В колата с него е била и 25-годишната му приятелка, също българка, която е пострадала.

26-годишният мъж не е бил с предпазен колан, съобщи Нова телевизия.

