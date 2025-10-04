"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 3 октомври в Женева се проведе третото годишно заседание на Съвета за търговия с услуги на СТО, предава КМГ.

Китай представи официален документ със своята позиция на тема „Споделената отговорност на членовете на СТО за укрепване и стабилизиране на световната търговия с услуги".

Основната идея на документа е открито да се посочат отрицателните странични ефекти от ограничителните мерки на САЩ върху световната търговия с услуги. Китай подчерта, че тези мерки нарушават правилата на Световната търговска организация, вредят на глобалните вериги за доставки, подкопават доверието в бизнеса и създават риск за стабилността на световната търговия с услуги.

Търговията с услуги вече е ключов двигател на глобалната търговия и предоставя нови възможности за развиващите се икономики. Въпреки че САЩ са световен лидер по внос и износ на услуги и държат най-големия търговски излишък в този сектор, Вашингтон целенасочено акцентира върху „загубите" в стоковата търговия, игнорирайки печалбите от услугите.

Това е типичен пример за „двоен стандарт", практикуван от страна на Съединените щати.

Пекин призова САЩ да спазват правилата на СТО, да засилят диалога и сътрудничеството и да подкрепят стабилното развитие на търговията с услуги. Индия, Бразилия, Египет, Пакистан и други държави подкрепиха позицията, подчертавайки значението на отворен и недискриминационен многостранен ред за устойчивия растеж на световната търговия.