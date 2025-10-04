ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ямал под въпрос за Ел Класико

Съчуан приема първи местен регламент за защита на древни книги

1196
Снимка: Китайска медийна група

Югозападната китайска провинция Съчуан прие първия в страната местен регламент, посветен на опазването и използването на древни книги, предава КМГ.

Той ще влезе в сила на 1 януари 2026 г. и ще запълни дългогодишна празнина, като осигури специална правна рамка за тази дейност.

Съчуан е сред водещите региони в Китай с над 1,87 млн. тома древни китайски книги и около 500 хил. книги на китайските етнически групи.

В това число се включват и 246 заглавия, вписани в националния каталог на ценни древни издания.

Новият регламент предвижда ясни отговорности за институциите, въвеждане на модерни технологии за дигитализация, както и мерки за съхранение, реставрация и използване на книжното наследство.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

