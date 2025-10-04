Семействата на пленените от "Хамас" заложници поискаха незабавно спиране на войната в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основната израелска организация, представляваща семействата на взетите от "Хамас" заложници, заяви днес, че смята за жизненоважно да се сложи незабавен край на войната в ивицата Газа, където Израел нанесе през нощта удари въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп за спиране на бойните действия, съобщи АФП, цитирана от БТА.

"Искането на президента Тръмп за незабавно прекратяване на войната е от съществено значение, за да се предотврати нанасянето на сериозни и необратими вреди на заложниците", заяви в комюнике Форумът на заложниците и изчезналите лица.

"Призоваваме премиера Нетаняху да започне незабавно ефикасни и бързи преговори, за да се върнат всички заложници у дома", се допълва в текста.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху реагира по-рано днес на изявлението на Тръмп, като заяви, че отговорът на "Хамас" на неговия план показва, че групировката е "готова за мир", съобщи по-рано днес израелската агенция ТПС.

Службата за гражданска защита в ивицата Газа съобщи за десетки израелски удари и артилерийски обстрел в град Газа въпреки призива на американския президент.

"Хамас" каза снощи, че ще освободи всички израелски заложници – живите и телата на мъртвите, съгласно предложението на Тръмп. Палестинската организация освен това повтори и ангажимента си да предаде управлението на ивицата Газа на палестински орган от независими технократи.