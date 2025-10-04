ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Петър Стоянович: България е в много странна ...

Израелската армия предупреди, че град Газа остава зона на активни военни действия

Израелската армия предупреди днес жителите на град Газа да не се връщат и допълни, че той остава зона на активни бойни действия, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

"Израелските войски все още провеждат операции в град Газа и е изключително опасно връщането там. За ваша сигурност не се връщайте на север и не се приближавайте до зоните, където действат войските, в това число в южната част на ивицата Газа", каза в "Екс" арабскоезичният говорител на армията, полковник Авичай Адрае. 

Службата за гражданска защита в ивицата Газа съобщи днес за десетки израелски удари и артилерийски обстрел в град Газа въпреки призива на Доналд Тръмп към Израел да прекрати незабавно бомбардировките в палестинската територия.

 

