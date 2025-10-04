Чехите гласуват и днес за парламентарните избори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Чехите гласуват днес на втория и последен ден от тазгодишните избори за долната камара на парламента.

Избирателните секции отвориха врати в 8:00 часа местно време (09:00 часа българско време) и ще затворят в 14:00 часа местно време. Очаква се най-късно днес вечерта да бъдат съобщени неокончателни резултати, които ще дадат ясна представа за това как ще изглежда следващия състав на долната камара, пише БТА.

Окончателните резултати ще бъдат обявени в понеделник от централната избирателна комисия на Чехия, отбелязва чешката новинарска агенция ЧТК.

Повече от осем милиона души имат право на глас и ще определят кои ще бъдат 200-те депутати в долната камара.

Социологическите проучвания сочат, че на първо място на изборите ще бъде дясното популистко движение "Действие на недоволните граждани" .

На второ място се очаква да бъде дясноцентристката коалиция "Заедно" на сегашния премиер Петър Фиала.

Седемдесет и една годишният Андрей Бабиш упражни вчера правото си на глас в източния чешки град Острава, като каза, че се надява на абсолютно мнозинство за АНО в парламента.

Преди четири години "Заедно" изпревари АНО с незначителна преднина и спечели първото място.

ЧТК съобщава, че вчера избирателната активност е била относително висока. Чешката агенция се позовава на информация от отделни избирателни секции.