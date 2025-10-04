ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пътнически влак е ударен при руска атака срещу жп гара в Украйна, има ранени (Видео)

1436
Кадър: X@MrFukkew

При руски удар е поразен пътнически влак в северната Сумска област в Украйна, съобщи областният управител Олег Григоров, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

Григоров каза, че има пострадали. По думите му мишена на атаката е била железопътна гара, но е бил ударен и влакът.

Областният управител публикува снимка на горящ пътнически вагон и каза, че на място работят екипи на аварийно-спасителните служби.

Няма данни колко са пострадалите. 

Москва засили въздушните си удари по железопътната инфраструктура на Украйна и атакува почти ежедневно през последните два месеца.

 

Кадър: X@MrFukkew

