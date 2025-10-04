Пътнически влак е ударен при руска атака срещу жп гара в Украйна, има ранени (Видео)

При руски удар е поразен пътнически влак в северната Сумска област в Украйна, съобщи областният управител Олег Григоров, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.
Григоров каза, че има пострадали. По думите му мишена на атаката е била железопътна гара, но е бил ударен и влакът.
Областният управител публикува снимка на горящ пътнически вагон и каза, че на място работят екипи на аварийно-спасителните служби.
Няма данни колко са пострадалите.
Москва засили въздушните си удари по железопътната инфраструктура на Украйна и атакува почти ежедневно през последните два месеца.
Around 30 people were injured in a Russian attack on a Ukrainian passenger train.— Belsat in English (@Belsat_Eng) October 4, 2025
The train was traveling from the town of Shostka in the Sumy Oblast in Ukraine to Kyiv. Local authorities reported that a crisis response team had been dispatched to the scene.
Source: Suspilne pic.twitter.com/CvZ2rtqnGx
30 people were wounded during the Russian drone attack on passenger trains at the train station in Shostka (Sumy region, northeastern Ukraine). pic.twitter.com/HVj8N8e3KQ— Douggie Fukkew (@MrFukkew) October 4, 2025