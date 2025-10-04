Турция приветства освобождаването на заложници от „Хамас“

Турското външно министерство заяви снощи, че отговорът на палестинското радикално движение „Хамас“ на плана за ивицата Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп ще позволи постигането на прекратяване на огъня и установяване на стъпки към траен мир, съобщи турският информационен сайт „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

„Считаме, че отговорът, даден днес (3 октомври) от Хамас на плана, обявен от президента на САЩ Тръмп, предоставя възможност за незабавно постигане на прекратяване на огъня в Газа, безпрепятствено доставяне на хуманитарна помощ в региона и проправя пътя за предприемане на стъпки към постигане на траен мир“, се казва в изявление на министерството относно отговора на Хамас на плана за прекратяване на огъня.

В изявлението се призовава Израел незабавно да спре атаките си срещу Газа.

„Израел трябва незабавно да прекрати атаките си срещу народа на Газа. Призоваваме страните да започнат без забавяне преговорите, които ще осигурят прекратяване на огъня и прилагане на решението за две държави, което се радва на подкрепата на международната общност“, се казва в изявлението на министерството.

Посочва се още, че Турция ще продължи да подкрепя преговорите и да допринася конструктивно.

Хамас прие частта за освобождаване на заложниците от плана на Тръмп за Газа и потвърди готовността си незабавно да започне преговори чрез посредници, за да бъдат обсъдени подробностите по споразумението.