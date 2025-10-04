Летище "Скипхол" отмени десетки полети заради бурята "Ейми"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 80 пристигащи и повече от 70 заминаващи полета бяха отменени днес на летище "Схипхол" в Амстердам, тъй като бурята "Ейми" премина през Нидерландия, съобщиха летищните власти в изявление, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Кралският метеорологичен институт на Нидерландия (KNMI) издаде предупреждение за ветрове, достигащи 90 км/ч по нидерландското крайбрежие и до 75 км/ч във вътрешните райони на страната.

Няколко други полета на "Схипхол", едно от най-натоварените летища в Европа, закъсняха поради лошото време.

По-голямата част от отменените полети бяха на авиокомпанията Ка Ел Ем (KLM), нидерландското подразделение на авиопревозвача "Ер Франс - Ка Ел Ем" (Air France-KLM), който също предупреди на своя уебсайт, че по-нататъшни закъснения или отмяна на полети заради лошото време могат да засегнат утрешното разписание.