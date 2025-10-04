Япония може да има първата жена премиер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившата министърка на вътрешните работи Санае Такаичи спечели днес изборите за председател на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) на Япония на балотаж, като победи земеделския министър Шинджиро Коидзуми, съобщи Киодо.

Смяната на премиера Шигеру Ишиба като лидер на партията означава, че Такаичи се очаква да стане министър-председател на страната. Сред петимата кандидати именно Такаичи, Коидзуми и генералният секретар на кабинета Йошимаса Хаяши бяха смятани за основни претенденти.

В миналогодишните лидерски избори, в които участваха рекордните девет кандидати, Ишиба изостана зад Такаичи на първия тур, но победи на балотажа.

Новата ръководителка на ЛДП, чийто мандат е до 2027 г., най-вероятно ще стане министър-председател по-късно този месец, тъй като управляващата коалиция с младшия партньор – партията „Комейто“ – остава най-голямата сила в парламента, а опозиционните партии не са обединени, съобщава БТА.

Такаичи, на 64 години, която се очаква да стане първата жена министър-председател на Япония, бе водещият избор сред обществото. Коидзуми, на 44 години, син на бившия премиер Джуничиро Коидзуми, обаче се радваше на най-силна подкрепа сред колегите си законодатели според последните медийни анкети.

Такаичи, известна като убедена консерваторка, и Коидзуми, който можеше да стане най-младият лидер на Япония след Втората световна война, бяха сочени отначало като фаворити, но Хаяши, политик с умерени възгледи и с богат министерски опит, бързо навакса разликата преди изборите.

Другите кандидати бяха бившият министър по икономическата сигурност Такаяки Кобаяши и бившият външен министър Тошимицу Мотеги. Както Хаяши, и двамата са възпитаници на престижния Токийски университет и имат магистърски степени от Харвард.

В началото на септември Ишиба обяви намерението си да се оттегли, за да поеме отговорност за загубата на управляващия блок на мнозинството в изборите за горната камара през юли, с което предсрочно бяха насрочени партийните избори, първоначално планирани за 2027 г.

Коалицията загуби мнозинството си и на изборите за долната камара през октомври 2024 г. при лидерството на Ишиба, който беше станал премиер едва по-рано същия месец.