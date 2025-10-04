Китаристът на "Оейзис" напуска турне, за да се лекува от рак

Китаристът на групата "Оейзис" Пол "Боунхед" Артърс обяви, че е диагностициран с рак на простатата и ще си вземе "планирана почивка" от турнето, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Формацията наскоро приключи британската част от него, след като отново се събра и продължава с концерти в Южна Корея, Япония и Австралия този месец.

"В началото на тази година ми беше поставена диагноза рак на простатата. Добрата новина е, че реагирам много добре на лечението, което означава, че мога да участвам в това невероятно турне", написа китаристът, който е на 60 години, в публикация в Инстаграм.

Той информира, че си взима "планирана почивка за следващия етап от лечението си", като ще пропусне изявите на "Оейзис" в Сеул, Токио, Мелбърн и Сидни, отбелязва ДПА.

"Много ми е тъжно, че пропускам тези концерти, но се чувствам добре и ще се върна навреме за Южна Америка. Изкарайте си страхотно, ако отивате този месец, и ще се видим отново на сцената с бандата през ноември", написа китаристът.

Според благотворителната организация Prostate Cancer UK, приблизително един на всеки осем мъже ще заболее от рак на простатата през живота си, а заболяването често не дава симптоми в ранните си стадии, отбелязва ДПА.

В края на август миналата година братята Ноел и Лиъм Галахър обявиха, че 15 години след разпадането си емблематичната бритпоп група "Оейзис" ще се събере отново. Бандата започна световното си турне от Кардиф през юли.