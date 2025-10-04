ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ямал под въпрос за Ел Класико

Двама души бяха убити и петима бяха ранени при стрелба в Ница

Двама души бяха убити и петима бяха ранени при стрелба в Ница. Кадър: x.com/visegrad24

Двама души бяха убити и петима бяха ранени при стрелба във френския град Ница, предаде ДПА, като се позова на официални представители, съобщи БТА.

В момента по случая тече разследване по подозрение в предумишлено убийство, съобщиха властите. 

Кметът на Ница Кристиан Естрози заяви, че стрелбата, открита снощи, е свързана с търговия с наркотици и при нея са използвани автоматични оръжия. Той призова за засилването на полицейското присъствие в квартала, в който е извършено нападението. 

След случая бяха мобилизирани подкрепления на полицейските сили, които да гарантират безопасността, съобщи департаментът. 

Според френски медии заподозрените са избягали и все още се издирват.

