Двама души бяха убити и петима бяха ранени при стрелба в Ница

Двама души бяха убити и петима бяха ранени при стрелба във френския град Ница, предаде ДПА, като се позова на официални представители, съобщи БТА.

В момента по случая тече разследване по подозрение в предумишлено убийство, съобщиха властите.

Кметът на Ница Кристиан Естрози заяви, че стрелбата, открита снощи, е свързана с търговия с наркотици и при нея са използвани автоматични оръжия. Той призова за засилването на полицейското присъствие в квартала, в който е извършено нападението.

След случая бяха мобилизирани подкрепления на полицейските сили, които да гарантират безопасността, съобщи департаментът.

Според френски медии заподозрените са избягали и все още се издирват.