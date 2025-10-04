ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шестима ранени при стрелба в Швеция, задържан е 14-годишен (Снимки, видео)

кадър: Х@JonathanKarre

14-годишно момче е арестувано, след като шестима души бяха простреляни на оживена улица в Швеция.

Стрелбата избухна около 2 часа в събота сутринта в Гевле, район, изпълнен с барове и ресторанти, пише "Дейли мейл".

Полицейско присъствие в центъра на града е засилено. 

Тийнейджърът е задържан по подозрение в опит за убийство и ще бъде разпитан по-късно днес, потвърдиха от полицията.

Сред пострадалите има и лица под 18 години. 

„Усещането е ужасно. Шестима души са застреляни на няколко метра от мен", разказа свидетел на стрелбата. 

кадър: Х@JonathanKarre

