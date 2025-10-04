Шестима ранени при стрелба в Швеция, задържан е 14-годишен (Снимки, видео)

14-годишно момче е арестувано, след като шестима души бяха простреляни на оживена улица в Швеция.
Стрелбата избухна около 2 часа в събота сутринта в Гевле, район, изпълнен с барове и ресторанти, пише "Дейли мейл".
Полицейско присъствие в центъра на града е засилено.
Тийнейджърът е задържан по подозрение в опит за убийство и ще бъде разпитан по-късно днес, потвърдиха от полицията.
Сред пострадалите има и лица под 18 години.
„Усещането е ужасно. Шестима души са застреляни на няколко метра от мен", разказа свидетел на стрелбата.
