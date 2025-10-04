ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руски атаки са спрели тока в украинската Черниговска област

1040
Руски атаки са спрели електрозахранването в украинската Черниговска област.

Няколко енергийни съоръжения в украинската Черниговска област са били повредени при руска атака с дронове и ракети, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Около 50 000 души са засегнати от извънредното прекъсване на електрозахранването, посочи регионалният енергиен доставчик в "Телеграм".

В момента се работи по отстраняването на щетите и електрозахранването ще бъде подавано поетапно на ротационен принцип - през интервали от по три часа. 

Според украинските ВВС Русия е изстреляла през нощта 109 дрона и три балистични ракети "Искандер". ПВО е успяло да унищожи 73 от дроновете, но удари са били нанесени на 21 различни места в страната.

