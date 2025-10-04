ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран екзекутира шестима души за тероризъм

Иран екзекутира шестима души за тероризъм

Иран екзекутира днес шестима души по обвинения, свързани с тероризъм СНИМКА: Pixabay

Шестима души бяха екзекутирани днес в Иран по обвинения, свързани с тероризъм, предаде ДПА, като се позова на ирански медии, цитиран от БТА.

Това са най-скорошните екзекуции след войната с Израел по-рано тази година.

Екзекуциите бяха изпълнени в провинция Хузестан тази сутрин, предаде новинарската агенция Мизан, която е близка до иранското правосъдие.

Няма информация за самоличността и пола на екзекутираните. Съобщава се, че са им били обвинени в терористични нападения и сътрудничество с Израел.

Правозащитници в продължение на години критикуват строгото прилагане на смъртната присъда в Иран, като обвиняват властите, че прибягват до екзекуции, за да сплашат хората, които са критично настроени към тях.

"Амнести интернешънъл" казва, че тази година в Иран е имало повече екзекуции, отколкото през която и да е от миналите 15 години - досега през годината са екзекутирани над хиляда души.

По време на войната с Израел през юни и след спирането на огъня иранските сили за сигурност предприеха сурови действия срещу предполагаеми сътрудници на Израел.

Ирански медии съобщиха за серии от екзекуции на предполагаеми шпиони.

