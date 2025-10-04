Човек загина, а стотици хиляди са без ток, след като мощна буря връхлетя Ирландия и Великобритания (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Човек загина, а стотици хиляди останаха без ток, след като бурята "Ейми" нахлу със силни ветрове със скорост 145 км/ч и проливни дъждове в части от Обединеното кралство и Ирландия. Метеорологичната служба издаде жълти предупреждения за опасно време през уикенда, съобщава "Дейли мейл".

Около 100 000 жилища в Ирландия и още около 62 000 домакинства в Шотландия остават без електрозахранване, след като бурята "Ейми" предизвика сериозни щети по електропреносната мрежа.

Ирландската полиция съобщи за смъртта на 40-годишен мъж в графството, която е свързана с метеорологичните условия.

По данни на Метеорологичната служба, най-силният порив на вятъра, регистриран в петък, е достигнал 96 мили в час (близо 155 км/ч) в Тири, Хебридските острови. В Северна Ирландия е отчетен временен рекорд за октомври – 92 мили в час (около 148 км/ч), измерени в Магилиган, графство Лондондери.

Силният вятър и проливните дъждове доведоха до прекъсвания на тока, затворени пътища и закъснения в транспорта. Властите предупреждават за продължаващи трудности и призовават гражданите да избягват пътувания, ако не са наложителни.

В северната част на Шотландия е в сила жълта степен за вятър до 21:00 ч., докато цялата Шотландия, северната Англия и северният Уелс са под жълто предупреждение до края на деня. Допълнителна жълта степен за вятър обхваща останалата част от Англия и Уелс до 19:00 ч.

Предупреждения за проливен дъжд също са в сила – в северната и западната Шотландия до полунощ и в Северна Ирландия до обяд.

Затворени пътища и мостове

Заради лошото време и силния вятър, Traffic Scotland обяви дълъг списък от затворени пътища и ограничения по ключови инфраструктурни връзки.

Forth Road Bridge е затворен в двете посоки.

Skye Bridge, Queensferry Crossing и Clackmannanshire Bridge са затворени за високи превозни средства.

Tay Road Bridge е отворен отново, но с ограничение на скоростта до 30 мили в час и остава затворен за високи превозни средства.

Властите предупреждават шофьорите да пътуват само при необходимост и да следят актуалната информация за пътната обстановка.