Гърция връчи дипломатически протест на Израел заради коментар на министър за активистите от флотилията „Глобъл Сумуд“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкото министерство на външните работи съобщи, че връчи дипломатически протест на Израел във връзка с коментар на израелския министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир срещу активистите от международната флотилия „Глобъл Сумуд“, включително 27 гръцки граждани, съобщи гръцкото издание „Катимерини“, пише БТА.

„Силен писмен протест беше връчен съвсем наскоро на израелския посланик в Гърция относно неприемливото и неподходящо поведение на израелски министър“, се казва в изявлението.

Министерството посочва, че делегация от гръцкото посолство в Тел Авив е посетила вчера центъра за задържане, където са държани гръцките активисти, за да се увери, че са в добро здравословно състояние. Сред задържаните активисти е Пети Перка, депутат от „Новата левица“.

„Гръцките граждани са в добро здраве“, се добавя още в изявлението.

По време на посещението си на израелското пристанище Ашдод министърът на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир е записан на видео как нарича активистите „терористи“, докато стои пред тях.

„Това са терористите на флотилията“, каза той.

Итамар Бен-Гвир също така поиска активистите да бъдат задържани в затвор, а не да бъдат депортирани.

Гръцки опозиционни партии призоваха вчера правителството да предприеме необходимите действия за освобождаване на гръцките активисти.