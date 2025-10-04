ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция връчи дипломатически протест на Израел заради коментар на министър за активистите от флотилията „Глобъл Сумуд“

Гърция връчи дипломатически протест на Израел заради коментар на министър за активистите от флотилията „Глобъл Сумуд“. СНИМКА: РОЙТЕРС

Гръцкото министерство на външните работи съобщи, че връчи дипломатически протест на Израел във връзка с коментар на израелския министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир срещу активистите от международната флотилия „Глобъл Сумуд“, включително 27 гръцки граждани, съобщи гръцкото издание „Катимерини“, пише БТА.

„Силен писмен протест беше връчен съвсем наскоро на израелския посланик в Гърция   относно неприемливото и неподходящо поведение на израелски министър“, се казва в изявлението.

Министерството посочва, че  делегация  от гръцкото посолство в Тел Авив е посетила вчера центъра за задържане, където са държани гръцките активисти, за да се увери, че са в добро здравословно състояние. Сред задържаните активисти е Пети Перка, депутат от „Новата левица“.

 „Гръцките граждани са в добро здраве“, се добавя още в изявлението.

По време на посещението си на израелското пристанище Ашдод министърът на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир е записан на видео как нарича активистите „терористи“, докато стои пред тях. 

„Това са терористите на флотилията“, каза той.

Итамар Бен-Гвир също така поиска активистите  да бъдат задържани в затвор, а не да бъдат депортирани.

Гръцки опозиционни партии призоваха вчера правителството да предприеме необходимите действия за освобождаване на гръцките активисти.

