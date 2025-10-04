ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синдикатът на авиодиспечерите във Франция отмени стачката за идната седмица

Летище Льо Бурже, Франция. СНИМКА: Сайт на летището

Националният синдикат на авиодиспечерите във Франция (SNCTA) отмени стачката, обявена за 7, 8 и 9 октомври след консултации с френската Генерална дирекция за гражданска авиация, съобщи на страницата си в интернет профсъюзът, информира Франс прес, цитиран от БТА.

Решението за отмяна на стачните действия, които първоначално бяха отложени през септември, идва след постигнато споразумение с ръководството, подробности за което не са разкрити.

От синдиката, който представлява 60 процента от френските авиодиспечери, посочват, че решението за отмяна на стачката е "вследствие на обявеното от премиера Себастиан Льокорню връщане за обсъждане в парламента на законопроекта за бюджета на Франция.

Националният синдикат на авиодиспечерите от седмици настоява за "пълно компенсиране" на заплатите на служителите спрямо инфлацията за 2024 г., както и за промяна в разпоредбите за професията.

В средата на миналия месец синдикатът отложи стачката, планирана за 18 септември, като прецени, че няма с кого да преговаря, за да "постигне удовлетворение на исканията на ниво министър".

Помолен за коментар по темата, министърът на транспорта на Франция посочи, че ще даде изявление в рамките на деня.

