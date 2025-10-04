Британската полиция разпитва шестима за атаката срещу синагога в Манчестър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британската полиция продължава да разпитва шестима души, арестувани в рамките на разследването на атаката срещу синагога в Манчестър, предадоха Пи Ей Медия и ДПА.

В четвъртък автомобил се вряза в множество от хора пред синагогата "Хийтън Парк" в предградие на Манчестър, след което водачът му, идентифициран като Джихад аш Шами, започна да напада хората с нож, съобщи БТА.

Разследването има за цел да събере повече данни за нападателя, който по време на нападението е бил пуснат под гаранция по обвинение в изнасилване.

Тридесет и пет годишният нападател изкрещял "това е, което ще получат, задето убиват децата ни".

Смята се, че една от жертвите на нападението е била застреляна погрешка от полицаите, които се опитали да попречат на Аш Шами да влезе в синагогата.

Атаката бе извършена на Йом Кипур, който е най-свещеният ден в еврейския календар.