Ямал под въпрос за Ел Класико

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21431287 www.24chasa.bg

Британската полиция разпитва шестима за атаката срещу синагога в Манчестър

Хора поставят цветя близо до синагогата, в памет на загиналите в атаката. СНИМКА: РОЙТЕРС

Британската полиция продължава да разпитва шестима души, арестувани в рамките на разследването на атаката срещу синагога в Манчестър, предадоха Пи Ей Медия и ДПА.

В четвъртък автомобил се вряза в множество от хора пред синагогата "Хийтън Парк" в предградие на Манчестър, след което водачът му, идентифициран като Джихад аш Шами, започна да напада хората с нож, съобщи БТА.

Разследването има за цел да събере повече данни за нападателя, който по време на нападението е бил пуснат под гаранция по обвинение в изнасилване.

Тридесет и пет годишният нападател изкрещял "това е, което ще получат, задето убиват децата ни".

Смята се, че една от жертвите на нападението е била застреляна погрешка от полицаите, които се опитали да попречат на Аш Шами да влезе в синагогата.

Атаката бе извършена на Йом Кипур, който е най-свещеният ден в еврейския календар.

