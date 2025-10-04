Израел е готов да изпрати делегация в Египет за преговори за мир в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел е готов да изпрати делегация в Египет, която да преговаря по мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщиха днес израелски медии, цитирани от ДПА.

Позовавайки се на представител, запознат с преговорите, телевизия "Кан" съобщи, че представителите са готови да заминат до ден. Израелският "Канал 12" също обяви, че преговорите може да започнат утре, но за момента няма официално потвърждение от властите в Израел, пише БТА.

Силите за сигурност в Египет заявиха, че кръг от преговори ще се състои утре в крайбрежния град Ариш, който се намира близо до ивицата Газа. Египетски официални представители за момента не са потвърдили преговорите.

Няколко медии казаха, че специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф също ще пътува до региона, за да вземе участие в преговорите.

Снощи палестинската групировка "Хамас" се съгласи с части от мирния план на Тръмп и призоваха за преговори.