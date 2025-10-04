36 активисти, участвали в акцията на флотилия "Глоубъл Сумуд", се завръщат в Турция

Тридесет и шест турски граждани, взели участие в акцията на международната флотилия "Глоубъл Сумуд" с помощ за Газа, която бе задържана от израелските власти, се очаква да се върнат в Турция със специален полет днес, съобщи Министерството на външните работи на Турция, цитирано от турски медии, пише БТА.

“Министерството на външните работи на Турция изпраща специален самолет за евакуирането на турски участници в хуманитарната флотилия ”Глобъл Сумуд“, които бяха задържани от израелските власти преди два дни,“ каза говорителят на турското външно министерство Йонджю Кечели на брифинг пред журналисти.

Той отбеляза, че окончателният брой все още не уточнен и продължават усилията за завършване на процедурите за останалите граждани.

„Продължават нашите усилия за приключване на процедурите за останалите граждани възможно най-скоро, за да могат те да се върнат в Турция. Планирано е също така граждани на трети страни да бъдат на борда на въпросния полет“, каза Кечели.

По информация на сайта ”Хаберлер“ около 50 са турските участници в международната хуманитарна флотилия ”Глоубъл Сумуд“, която превозваше медицински материали и друга хуманитарна помощ за палестинците в Газа. Някои от тях са и двойни граждани, поради което не може да се установи колко са само турски граждани.

„Още от самото начало следим отблизо развитието на събитията, свързани с флотилията. Към министерството бе създаден Център за постоянно наблюдение и кризисна маса 24/7. Поддържахме постоянна връзка с организационния комитет на флотилията и участниците. След административни процедури там, те постепенно бяха преместени в център за задържане в Южен Израел заедно с други участници. Президентът Реджеп Тайип Ердоган и външният министър Хакан Фидан проведоха активна дипломация. Отправено бе много сериозно предупреждение към Израел по отношение на сигурността и живота на участниците ”, посочи говорителят.

Турски дипломатически представители в Израел са поддържали връзка със задържаните турски участници и са уведомили външното министерство, че здравословното състояние на всички е добро.

В турското външно министерство са постъпили искания от други страни да им бъде оказана помощ за евакуиране от Израел на техни граждани от флотилията.

Една от тези страни е Малайзия, която се е свързала с турските власти и е поискала помощ за справяне с проблема. Турската страна се е отзовала положително.

Турските медии публикуваха списък с имената на турските участници в хуманитарната флотилия “Глобъл Сумуд”, както и гражданските организации, които представляват.