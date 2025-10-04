ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сръбкиня спря Каратанчева в Букурещ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21431712 www.24chasa.bg

26 италианци, участвали в акцията на флотилията "Глоубъл Сумуд" и задържани от Израел, ще се върнат днес в Италия

1040
Пропалестински демонстрант развява палестинско знаме, докато протестира в Рим по време на национална стачка, свикана от синдиката USB, за да осъди прехващането от израелските сили на корабите на флотилията Global Sumud, целящи да достигнат Газа и да пробият военноморската блокада на Израел. СНИМКА: РОЙТЕРС

Двадесет и шест италианци, участвали в акцията на флотилията "Глоубъл Сумуд" и задържани от Израел, ще се върнат днес в Италия със самолет, съобщи днес италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от Франс прес.

"Първа група от 26 италиански граждани, които бяха на борда на флотилията, ще тръгне от Израел на борда на чартърен полет", написа Таяни в социалната мрежа "Екс", пише БТА.

"Останалите 15 италианци не са подписали формуляра за доброволно освобождаване и ще чакат съдебното си експулсиране, което ще се случи следващата седмица", поясни италианският външен министър.

Той каза, че отново е инструктирал италианското посолство в Тел Авив да гарантира, че правата на италианските граждани ще бъдат спазвани.

Вчера стотици хиляди хора излязоха на демонстрации из цяла Италия, за да изразят подкрепата си за хуманитарната флотилия за ивицата Газа.

За днес следобед е планирана национална демонстрация в Рим - индикация на подкрепата на италианците за палестинците.

Пропалестински демонстрант развява палестинско знаме, докато протестира в Рим по време на национална стачка, свикана от синдиката USB, за да осъди прехващането от израелските сили на корабите на флотилията Global Sumud, целящи да достигнат Газа и да пробият военноморската блокада на Израел. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)