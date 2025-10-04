26 италианци, участвали в акцията на флотилията "Глоубъл Сумуд" и задържани от Израел, ще се върнат днес в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двадесет и шест италианци, участвали в акцията на флотилията "Глоубъл Сумуд" и задържани от Израел, ще се върнат днес в Италия със самолет, съобщи днес италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от Франс прес.

"Първа група от 26 италиански граждани, които бяха на борда на флотилията, ще тръгне от Израел на борда на чартърен полет", написа Таяни в социалната мрежа "Екс", пише БТА.

"Останалите 15 италианци не са подписали формуляра за доброволно освобождаване и ще чакат съдебното си експулсиране, което ще се случи следващата седмица", поясни италианският външен министър.

Той каза, че отново е инструктирал италианското посолство в Тел Авив да гарантира, че правата на италианските граждани ще бъдат спазвани.

Вчера стотици хиляди хора излязоха на демонстрации из цяла Италия, за да изразят подкрепата си за хуманитарната флотилия за ивицата Газа.

За днес следобед е планирана национална демонстрация в Рим - индикация на подкрепата на италианците за палестинците.