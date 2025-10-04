ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Историк: Попаднах на древна обсерватория в Пловдив...

САЩ оттегли номинацията на Марк Бърнович за посланик в Сърбия

Марк Бърнович американски адвокат и политик. Снимка: instagram.com/generalbrnovich

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп оттегли номинацията на Марк Бърнович за посланик в Сърбия. Това става ясно от решение, публикувано на сайта на Комисията по външни работи на Сената на САЩ, съобщи сръбската новинарска агенция ТАНЮГ.

Причините за оттеглянето на номинацията на Бърнович не бяха посочени, пише БТА.

Кристофър Хил беше посланик на САЩ в Сърбия до януари и до завръщането на президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом.

Тръмп номинира Бърнович за посланик в Сърбия в края на март.

Бърнович е член на Републиканската партия. Той е със сръбски произход и е бил държавен прокурор в Аризона.

Бърнович коментира пред информационния сайт „Сербиан таймс“, че „дълбоката държава“ не е желаела номинацията му.

„Искам да благодаря на президента (Доналд Тръмп) за номинацията, но с удължаването на процеса стана ясно, че бюрокрацията на „дълбоката държава“ не иска някой с моя политически, етичен и религиозен произход да работи в Сърбия. В крайна сметка вярвам, че да остана близо до семейството и приятелите си в Аризона и да намеря възможности да играя по-голяма роля във вътрешната политика е най-добрият път напред в този момент“, каза Бърнович.

