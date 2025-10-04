САЩ оттегли номинацията на Марк Бърнович за посланик в Сърбия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп оттегли номинацията на Марк Бърнович за посланик в Сърбия. Това става ясно от решение, публикувано на сайта на Комисията по външни работи на Сената на САЩ, съобщи сръбската новинарска агенция ТАНЮГ.

Причините за оттеглянето на номинацията на Бърнович не бяха посочени, пише БТА.

Кристофър Хил беше посланик на САЩ в Сърбия до януари и до завръщането на президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом.

Тръмп номинира Бърнович за посланик в Сърбия в края на март.

Бърнович е член на Републиканската партия. Той е със сръбски произход и е бил държавен прокурор в Аризона.

Бърнович коментира пред информационния сайт „Сербиан таймс“, че „дълбоката държава“ не е желаела номинацията му.

„Искам да благодаря на президента (Доналд Тръмп) за номинацията, но с удължаването на процеса стана ясно, че бюрокрацията на „дълбоката държава“ не иска някой с моя политически, етичен и религиозен произход да работи в Сърбия. В крайна сметка вярвам, че да остана близо до семейството и приятелите си в Аризона и да намеря възможности да играя по-голяма роля във вътрешната политика е най-добрият път напред в този момент“, каза Бърнович.