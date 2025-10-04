Избирателните секции на парламентарните избори в Чехия затвориха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Избирателните секции на изборите за долната камара на чешкия парламента затвориха днес в 14 часа местно време (15 часа българско време), предаде чешката новинарска агенция ЧТК, съобщи БТА.

Започна броенето на гласовете. Резултатът от изборите ще определи новия състав на долната камара.

Залогът на изборите е дали на власт ще остане сегашната проевропейска управляваща коалиция, състояща се от десноцентристката коалиция "Заедно" на сегашния премиер Петър Фиала, и от либералната партия "Коалиция и независими", или премиер отново ще стане милиардерът и бивш министър-председател Андрей Бабиш, който е лидер на движението "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО), окачествявано като популистко и антиимигрантско.

Според предизборните социологически проучвания в парламента ще влязат най-малко седем политически субекта.

Резултатите от повечето избирателни райони ще станат ясни най-късно днес вечерта.

Окончателните резултати ще бъдат обявени в понеделник от централната избирателна комисия на Чехия, отбелязва чешката новинарска агенция ЧТК.

Фаворит за победа на изборите е движението АНО, което според социологическите проучвания се очаква да спечели една трета от гласовете. На второ място се очаква да бъде коалицията "Заедно".

С оглед на лошите отношения между АНО и "Заедно", движението на Андрей Бабиш може да се нуждае от подкрепата на партии, настроени скептично към Европейския съюз и НАТО, като например крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" и крайнолявото обединение "Стига!", отбелязва Ройтерс.

Бабиш изключва предприемането на каквито и да било стъпки към излизане от ЕС или НАТО.

Тазгодишните избори са окачествявани като битка за същността на демокрацията и за по-нататъшния курс на Чехия, отбелязва ЧТК.

Чешката новинарска агенция предаде, че е регистрирана избирателна активност от над 50%, като някои избирателни райони са съобщили за избирателна активност над 60%. На миналите парламентарни избори преди четири години активността беше 65,4%.