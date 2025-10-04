Комикът Джейсън Мадфорд едва не загина при самолетен ужас заради бурята "Ейми"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Комикът Джейсън Манфорд сподели ужасяващ момент, в който самолетът му се клати от едната страна на другата и е принуден да прекрати кацането си на фона на бурните ветрове на бурята "Ейми".

Първата буря за сезона, известна с името си "Ейми", отприщи хаос в цяла Великобритания, като ветрове от 160 км/ч оставиха няколко сгради срутени, коли смачкани от паднали дървета, лондонски паркове затворени и 100 000 собственици на жилища без ток, пише "Дейли мейл".

Сред тези, които усетиха гнева на бурята "Ейми", беше Манфорд, който летеше от летище Лондон Сити до Белфаст вчера преди планирано участие в столицата на Северна Ирландия, което по-късно беше отменен поради „екстремните метеорологични условия".

В публикация в своя Instagram, 44-годишната звезда от „Уотърлу Роуд" намекна в петък следобед за предстоящи проблеми, наблюдавайки как пътниците се изнервят още преди полетът на British Airways да е излетял от Лондон.

„При много закъснял полет до Белфаст и точно след демонстрацията за безопасност, жена каза на екипажа, че иска да слезе! Буквално щяхме да рулираме и да излетим, а тя просто не иска!", написа Манфорд.

Докато пътниците обсъждаха дали да останат или да си тръгнат, Манфорд публикува видеоклип на пилота, който се опитва да ги увери, че времето все още е „подходящо" за безопасен полет.

Манфорд се извини на феновете, след като концертът му беше отменен заради силните ветрове от бурята Ейми

„Поради екстремните метеорологични условия, причинени от бурята Ейми, самолетът на British Airways, с който Джейсън Манфорд летеше този следобед, не можа да кацне в Белфаст и беше пренасочен към Манчестър.

„Това за съжаление означава, че шоуто на Джейсън тази вечер е отменено."

На феновете беше казано, че ще се свържат с тях относно датата за пренасроченото шоу.

„От името на Джейсън, искрено се извиняваме за евентуалното неудобство, което това може да причини", се добавя в изявлението.

След като кацна в Манчестър, комикът остана в самолета, който стоеше на пистата на фона на обсъждане на повторен опит за полет.

В актуализирана публикация той каза: „Няма да бъда съгласен."