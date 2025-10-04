Ердоган: „Хамас“ показва готовност за мир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза днес, че с положителната си реакция на мирното споразумение за Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп палестинското ислямистко движение „Хамас“ е демонстрирало готовност за мир, предаде Анадолската агенция, съобщи БТА.

"Хамас" показа готовността си за мир, както е правил много пъти преди. По този начин се отвори възможност за траен мир в нашия регион“, каза Ердоган на церемония в Истанбул.

Той посочи, че е изключително важно израелските атаки в Газа да спрат.

„Работим усилено, за да спрем геноцида, който продължава в Газа от две години. Мобилизирахме всичките си ресурси във всяка област - от хуманитарна помощ до дипломатически контакти. Нашата цел е да донесем мир, спокойствие и сигурност на нашите братя и сестри в Газа възможно най-скоро,“ каза още Ердоган.

"Хамас" прие частта за освобождаване на заложниците от плана на Тръмп за Газа и потвърди готовността си незабавно да започне преговори чрез посредници, за да бъдат обсъдени подробностите по споразумението.