Египет отвори за посещения гробницата на фараона Аменхотеп Трети след реставрация

Египет официално отвори гробницата на фараона Аменхотеп Трети за широката публика, след повече от две десетилетия реставрация в южния град Луксор, предадоха Асошиейтед прес и АФП, съобщи БТА.

Огромната гробница на владетеля, който управлява Древен Египет между 1390 г.- 1350 г. пр.н.е., се намира в западната част на прочутата Долина на царете. Тя е открита през 1799 г. от двама души, а съдържанието й е разграбено, включително и саркофага, съобщиха египетските власти.

През последните две десетилетия гробницата бе обект на триетапен проект, ръководен от Япония, включващ реставриране на рисунките на фараона и съпругата му по стените на гробницата, каза Мохамед Исмаил, генерален секретар на египетския Върховен съвет за антиките.

"Това е много интересна гробница", каза той пред Асошиейтед прес, като добави, че тя включва рамката на откраднатия саркофаг, с капака на мястото, където се е намирал.

Гробницата започва с коридор, чиято дължина е 36 метра, под Долината на царете. Тя включва основна погребална камера на фараона и две други камери за неговите съпруги - Тий и Ситамун.

За разлика от други древни гробници в района, тази не е напълно украсена, каза Исмаил. Рисунките изобразяват Аменхотеп Трети с древноегипетски богове, а погребалната камера съдържа надписи със сцени от "Книга на мъртвите" - сборник с писания, целящи да насочват мъртвите през подземния свят в Древен Египет.

Мумията на фараона е преместена от древните жреци в гробницата на неговия дядо, Аменхотеп Втори, също в Долината на царете според Националния музей на египетската цивилизация. Силно повредената мумия е изложена в музея заедно с 16 други на 17 владетели на Древен Египет.

Аменхотеп Трети е сред един от най-известните фараони от 18-ата династия на Древен Египет, управлявала в периода 1550 - 1292 г. пр.н.е. Той възкачва на престола като юноша и управлява в продължение на 38 години, показват данни от Националния музей на египетската цивилизация.

Отварянето на гробницата за посетители се състоя по-малко от месец преди официалното откриване на Големия египетски музей в близост до пирамидите в Гиза. То е насрочено за 1 ноември.

То е част от усилията на Египет да привлече повече чуждестранни посетители, за да съживи туристическия сектор, който е основен източник на чуждестранна валута. Туризмът, който зависи в голяма степен от богатите фараонски артефакти на Египет, претърпя дълъг спад след политическите вълнения и насилието, последвали въстанието от 2011 г.