Самолет със 137 активисти от хуманитарната флотилия „Глобъл Сумуд“ кацна в Истанбул

Общо 137 активисти от международната флотилия "Глоубъл Сумуд" с помощ за Газа, която бе задържана от израелските власти, кацнаха днес в Истанбул, съобщи Анадолската агенция, информира БТА.

Самолетът, с който пристигнаха в Истанбул в 15,50 ч, е излетял от летище „Рамон“ в Южен Израел.

Групата включва 36 турски и 23 малайзийски граждани.

Активистите бяха посрещнати от официални лица и други хора.

Освен турските и малайзийските граждани с този полет пристигнаха и граждани на САЩ, ОАЕ, Алжир, Мароко, Италия, Кувейт, Либия, Мавритания, Швейцария, Тунис и Йордания.

Израелското външно министерство потвърди днес, че са експулсирани в Турция 137 пропалестински активисти от флотилията, съобщи Франс прес.

„Още 137 провокатори от флотилията Хамас-Сумуд бяха експулсирани днес в Турция“, се казва в изявление на министерството в социалната мрежа „Екс“.

„Израел се стреми да ускори експулсирането на всички провокатори“, се добавя в изявлението.