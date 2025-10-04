Десетки хиляди мигранти, които трябва да бъдат депортирани от Германия, се укриват

Десетки хиляди планирани депортации на потърсили убежище в Германия хора, чиито молби са били отхвърлени, са били отменени заради масово изчезване на въпросните лица или заради внезапно представяне на медицински удостоверения, предаде ДПА, цитирайки най-високопоставения германски полицай, съобщи БТА.

„Само миналата година при нас имахме регистрирани около 53 800 депортации от властите на ниво провинция. Около 33 600 от тези мерки бяха отменени преди лицето дори да ни бъде предадено“, каза Дитер Роман пред в. „Велт ам Зонтаг“.

Според Роман отмените се дължат на факта, че мнозина от хората, които е трябвало да напуснат страната, са се укрили в деня за заминаване или внезапно са представили медицински удостоверения, които са попречили те да бъдат депортирани.

„За съжаление това е реалността - зад всяка бройка се крият огромни усилия. И докато толкова голям брой мерки се отменят предварително, разликата между тези, от които се изисква да напуснат страната и онези, които всъщност я напускат, ще си остане голяма“, добави той.

Роман отправи особено остри критики срещу недостига в Германия на центрове за задържане на лица, които трябва да бъдат депортирани.

„Докато има 226 000 души, които трябва да напуснат страната, но има по-малко от 800 центъра за задържане, федералната полиция ще продължи да не може да задържа лица, когато ги открие, дори да има правни основания за това“, посочи той.

Това означава, че засегнатите лица със сигурност ще се укрият, добави Роман.

В коалиционното споразумение на германското правителство, което встъпи в длъжност през май, то се ангажира да увеличи броя на депортациите на хора, потърсили убежище в страната, но молбите им са били отхвърлени, отбелязва ДПА.