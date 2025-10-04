Канибалски медузи - розовите демони с 20-метрови пипала атакуват плажове в САЩ

Десет редки канибалски медузи с 20-метрови пипала бяха изхвърлени на плаж в американския щат Тексас, според „Ню Йорк пост".

Големите, розови, желатинови същества изплашиха хората на няколко плажа в щата. Те бяха открити по протежение на 16-километров участък от бреговата линия, предаде БТА.

Учените установиха, че медузите, изхвърлени на плажа, принадлежат към вида Drymonema larsoni, известен още като розови демони. Този вид е описан от учените едва през 2011 г., въпреки че са били забелязани още в началото на 20-ти век. Според Джейс Тунел от Изследователския институт Харт, пипалата на тези медузи могат да достигнат 21 метра дължина и да тежат до 22.

В края на лятото и началото на есента те плуват до брега на Тексаския залив, където ловуват ушати медузи, които принадлежат към същия клас като тях - Scyphozoa. Ако обаче по някаква причина те не са налице, Drymonema larsoni може да умре и да се озове на брега.

Въпреки ужасяващия си вид и репутацията си на канибали, тези медузи са безвредни за хората. Докосването им може да причини само лека болка. По-рано беше съобщено, че огромно морско същество е открито край бреговете на Великобритания. Учените не успяха веднага да идентифицират вида на животното, съобщава Би Ти Ви.