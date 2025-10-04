Партията на Бабиш води убедително на парламентарния вот в Чехия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО и окачествявано като дясно, популистко и антиимигрантско) на бившия премиер Андрей Бабиш е на първо място с 38,2% от гласовете, сочат неокончателни резултати от проведените вчера и днес избори за долната камара на чешкия парламент, публикувани от чешката новинарска агенция ЧТК, чешката национална телевизия и телевизия Си Ен Ен Прима Нюз, при преброени 50% от гласовете, съобщи БТА.

На второ място е управляващата дясноцентристка коалиция "Заедно" на сегашния премиер Петър Фиала с 20,6% от гласовете.

На трето място е либералната и проевропейска партия "Кметове и независими", която е коалиционен партньор на "Заедно" в сегашното правителство, с 10,6%.

На четвърто място е крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" с 8,3%.

На пето място е Партията на пиратите, която също е проевропейска и либерална, и която до миналата година беше част от правителство, със 7,7%.

На шесто място със 7,1% е дясното движение "Автомобилисти за себе си", което се обявява против зелените политики на ЕС.

Неокончателните резултати сочат, че засега крайнолявото обединение "Стига!" остава извън парламента с 4,6% от гласовете.