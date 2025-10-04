ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 12 сигнали за наводнени мази в Добрич, изведена...

Десетки подкрепящи забранена пропалестинска организация арестувани в Лондон

Полицията в Лондон арестува десетки протестиращи, които подкрепят забранена пропалестинска организация, на демонстрация днес, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Демонстрацията се състоя въпреки призивите да бъде отменена заради смъртоносната атака срещу синагога в Манчестър.

Двама души бяха убити при нападението в четвъртък, а полицията застреля нападателя - британец от сирийски произход, за когото антитерористичната полиция заяви, че може би се е вдъхновил от радикална ислямистка идеология.

Организаторите на демонстрацията отхвърлиха призивите на полицията и правителството да отменят днешната проява, която беше обявена още преди атаката в Манчестър.

