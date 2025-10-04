Извеждат по-рано в орбита първите гръцки сателити, финансирани от ПВУ

Гръцката национална космическа програма навлиза във фаза на пълно внедряване, съобщи за БТА гръцката новинарска агенция АНА-МПА.

През ноември 2025 г. е планирано изстрелването на два оперативни радарни (SAR) сателита, произведени от й Си И Уай И (ICEYE), както и на три експериментални микросателита, което ще укрепи националния капацитет в областта на високите технологии и ще позволи разработването на нови приложения. След това ще бъдат изстреляни седемте оптични сателита и четирите термични сателита, които ще осигурят пълно ежедневно покритие на гръцкото пространство.

Програмата, разработена и изпълнявана от Министерството на цифровото управление, Генералния секретариат по телекомуникации и пощи и Гръцкия космически център, под техническия надзор на Европейската космическа агенция (ESA), се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост „Гърция 2.0“.

„Когато решихме да инвестираме като държава в космоса с микросателити, които ще предоставят 24/7 критични данни за гражданска защита, градско планиране и околна среда, мнозина го смятаха за научна фантастика. Въпреки това, в сътрудничество с ESA, ние проведохме всички процедури много бързо, подписахме съответните споразумения и само в рамките на една година първият микросателит ще бъде изведен в орбита в рамките на „Националната програма за микросателити“.

„Изстрелването ще се състои през ноември“, каза министърът на цифровото управление Димитрис Папастергиу в изявления пред АНА-МПА.

