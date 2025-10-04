Фермери в Ирак протестират срещу забраната за земеделие заради сушата в страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стотици иракски фермери демонстрираха днес срещу политиката на правителството в Багдад за ограничаване на обработването на земи, която цели да се запазят намаляващите водни запаси на страната, съобщи Франс прес, информира БТА.

Сушите и малкото валежи затрудняват земеделието в Ирак, където оризът и хлябът са основни храни.

Недостигът на вода принуди много фермери да изоставят парцелите си, докато властите драстично ограничиха селскостопанската дейност, за да осигурят достатъчно питейна вода за 46-милионното население на Ирак.

В района Гамас в южната провинция Кадисия стотици фермери се събраха днес с искания правителството да им позволи да обработват земите си. Те призоваха властите да ги компенсират за загубите им и да преразпределят водата, предназначена за земеделие.

Исторически плодородните равнини на Ирак се простират по протежение на реките Тигър и Ефрат, чиито нивата рязко спаднаха през последните десетилетия.

Освен сушата, иракските власти твърдят, че за безводието са виновни язовирите, построени нагоре по течението на реките в съседни страни, които намаляват оттока на реките.

В момента Ирак получава по-малко от 35 процента от питейната си вода съгласно съществуващите споразумения и договорености със съседни страни, твърдят още властите.