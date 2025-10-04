ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел, "Хамас" и посредници ще разговарят в Кайро за плана за Газа

Израел, "Хамас" и посредници ще разговарят в Кайро за плана за Газа

Радикалната палестинска групировка "Хамас"

Представители на Израел, „Хамас“, Египет, Катар и САЩ и ще проведат непреки преговори утре в египетския град Ариш, близо до границата с ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на източници от египетските сили за сигурност, съобщи БТА.

Някои представители на „Хамас“ вече са в Египет и се очаква други екипи да пристигнат по-късно днес, казаха източниците.

Израелската телевизия „Кан“ съобщи, че екипът с преговарящи на Израел ще отпътува от страната в рамките на един ден.

Към момента Египет и Израел не са потвърдили официално информацията за преговорите, отбелязва обаче ДПА.

Разговорите идват, след като и двете страни като цяло приеха мирния план на американския президент Доналд Тръмп.

Няколко израелски вестника и катарската телевизия „Ал Арабия“ съобщиха, че утре ще има разговори и в Кайро.

Катарската телевизия цитира неназовани източници, според които в преговорите в Кайро ще участват Израел и САЩ. Тези разговори ще се съсредоточат върху установяването на механизми и правила за прилагането на плана на Тръмп, добави медията.

„Ал Арабия“ предаде още, че Катар също ще участва в преговорите в Кайро.

Няколко израелски медии междувременно съобщиха, че американският специален пратеник Стив Уиткоф в момента пътува към Кайро. Според израелския „Канал 12“ Израел иска разговорите да приключат бързо и е готов да обсъжда единствено освобождаването на заложниците, но иска другите спорни въпроси да бъдат оставени за после.

