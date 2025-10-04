ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Димов със сребро на изхвърляне от световното ...

Над 70% в полза на "Грузинска мечта" на местния вот в Грузия, има протести

868
Иракли Кобахидзе Кадър: Youtube

"Във всички общини без изключение, включително Тбилиси и другите големи градове, предварителните резултати на местните избори са над 70% в полза на партия "Грузинска мечта"", заяви грузинският премиер Иракли Кобахидзе, цитиран от грузинската обществена медия ГПБ, съобщи БТА.

"Високо ценим това голямо обществено доверие и още веднъж обещаваме да направим всичко възможно, за да го оправдаем", каза грузинският премиер Иракли Кобахидзе.

В същото време поддръжникът на грузинската опозиция Паата Бурчуладзе обяви настоящото правителство за нелегитимно по време на протест в Тбилиси и протестиращи са щурмували двора на президентския дворец, съобщи кореспондент на ТАСС. Полицията е използвала сълзотворен газ срещу тълпата от демонстранти, допълни Франс прес. 

Други видеорепортажи на агенции показват, че са извадени и водни оръжия. 

