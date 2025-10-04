Премиерът Виктор Орбан обяви програма за евтини кредити за бизнеса в Унгария

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви днес нова програма за евтини кредити за малки и средни предприятия, които ще са с фиксиран лихвен процент от 3 на сто. Програмата ще бъде отворена в понеделник, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Орбан, който е на власт от 2010 г., е изправен пред една от най-трудните си кампании преди парламентарните избори през пролетта на 2026 г., тъй като унгарската икономика е в застой, а високата инфлация възпира централната банка на страната да намали лихвите, посочват анализатори.

Новата кредитна програма последва по-рано обявените субсидии за жилищни кредити за лица, придобиващи жилище за първи път, която беше въведена миналия месец. Лихвите по субсидираните жилищни кредити са наполовина на пазарните ставки.

Референтният лихвен процент на Унгарската централна банка е 6,5 на сто, припомня Ройтерс.

Новите облекчени заеми за бизнеса ще бъдат достъпни с фиксирана лихва от 3 на сто, като е определен таван от 150 милиона форинта (454 250 долара), заяви Орбан по време на брифинг. Той също така сигнализира за възможното осигуряване на данъчни облекчения за бизнеса, свързани с трудовата заетост, но без да разкрие повече подробности.

Националната банка на Унгария обяви миналата седмица, че правителствените мерки, включително увеличенията на заплатите в публичния сектор, подпомагането на жилищното настаняване за държавни служители и схемата за субсидирани ипотеки, биха могли да увеличат разполагаемият доход на домакинствата с 1,5 на сто от брутния вътрешен продукт през 2026 година.

Банката също така смята, че евтините жилищни кредити ще стимулират растежа на потреблението и ще предизвикат скок в кредитирането. Цените на жилищата в Унгария се повишиха значително през последните седмици.

Икономисти обаче предупреждават, че увеличаването на разходите преди изборите догодина представлява фискален риск, като някои се опасяват, че слабият растеж може да доведе до допълнителни ръстове на разходите.

Анализаторите на унгарската "О Те Пе Банк" (OTP Bank) заявиха в доклад, публикуван по-рано тази седмица, че икономиката на страната ще нарасне с едва 0,6 на сто през 2025 г., но темпът може да се ускори до около 3 на сто през идната година, главно благодарение на потреблението, подхранено от фискалните стимули преди изборите.

Според експертите обаче това може да е временно явление, след което бюджетният дефицит, който може да надхвърли 5 на сто от БВП през 2026 г., ще трябва да бъде ограничен.