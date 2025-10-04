ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Партията на Андрей Бабиш печели парламентарните избори в Чехия

Движението "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО и окачествявано като дясно, популистко и антиимигрантско) на бившия премиер Андрей Бабиш печели парламентарните избори в Чехия, предаде чешката новинарска агенция, съобщи БТА.

ЧТК, чешката национална телевизия и телевизия Си Ен Ен Прима Нюз публикуваха резултати от произведените вчера и днес избори при близо 100% преброени бюлетини. В парламента влизат шест политически субекта.

АНО е на първо място с 34,9% от гласовете.

На второ място е управляващата дясноцентристка коалиция "Заедно" на сегашния премиер Петър Фиала с 23,1% от гласовете.

На трето място е либералната и проевропейска партия "Кметове и независими", която е коалиционен партньор на "Заедно" в сегашното правителство, с 11,1%.

На четвърто място е Партията на пиратите, която също е проевропейска и либерална, и която до миналата година беше част от правителство, със 8,8%.

На пето място е крайнодясната "Свобода и пряка демокрация" със 7,8% от гласовете. 

На шесто място с 6,8% е дясното движение "Автомобилисти за себе си", което се обявява против зелените политики на ЕС.

Резултатите сочат, че крайнолявото обединение "Стига!" остава извън парламента с 4,3% от гласовете.

