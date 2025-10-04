Протестиращите в Грузия със знамето на ЕС щурмуваха президентския дворец (СНИМКИ)

Протестиращите в Тбилиси щурмуваха двора на грузинската президентска резиденция и преминаха през железните бариери, веейки знамето на ЕС.
Макар че протестите продължават вече една година заради прекратяването на преговорите на страната за членство в ЕС, този уикенд те ескалираха заради провеждането на местните избори.
До момента премиерът Ираклий Кобахидзе отказва да поднови преговорите и протестът се провежда под мотото за „мирно сваляне" от власт на управляващата партия "Грузинска мечта".
По всичко личи, че ситуацията излиза от контрол, тъй като протестиращите проникнаха в двора на президентския дворец, въпреки внушителния полицейски отпор.
Кадрите на различни агенции показват, че срещу демонстрантите се използват мощни водни оръжия и газ.