Чешкият премиер Петър Фиала поздрави Андрей Бабиш ...

Чешкият премиер Петър Фиала поздрави Андрей Бабиш за победата на изборите

Министър-председателят Петър Фиала СНИМКА: Х/@P_Fiala

Водещи чешки политици упражниха днес правото си на глас в първия ден от изборите за долната камара на чешкия парламент, предаде чешката новинарска агенция ЧТК, съобщи БТА.

Един от двамата основни претенденти за премиерския пост - лидерът на опозиционното движение "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО и окачествявано като популистко и антиимигрантско) и бивш министър-председател Андрей Бабиш, гласува няколко минути след отварянето на избирателните секции. Той каза пред журналисти, че успех на изборите за него означава мнозинство в парламента и възможност АНО да състави еднопартийно правителство.

Министър-председателят Петър Фиала СНИМКА: Х/@P_Fiala

