Митинги "за" и "против" правото на аборт в Любляна

Поддръжници и противници на правото на аборт проведоха днес едновременни митинги в словенската столица Любляна, съобщиха словенските медии, информира БТА.

Два такива митинга имаше преди седмица в Марибор, Североизточна Словения.

Участниците в „Марш за живот“ изтъкнаха, че човешкият живот започва със зачеването и завършва с естествената смърт, докато „Митинг за достоен живот“ подчерта правото на жените сами да вземат решения за собственото си тяло, информира словенската редакция на регионалната телевизия Ен1.

Противници на правото на аборт, много от които държаха балони и транспаранти с надписи „Избери живот“, „Всеки заслужава живот“ и „Абортът не е здравословен“, се събраха на площад „Прешерн“. На митинга присъства и инициаторът на кампанията - консервативният активист Алеш Примъц.

На площад „Конгресен“ се събраха участниците в „Митинга за достоен живот“ и изразиха подкрепа за правото на аборт. Те минаха край площад „Прешерн“ с транспаранти и червени знамена.

„Смятаме, че е неприемливо да се поставя изобщо под въпрос правото на жените да решават за собствените си тела“, каза Маша Цветежар от сдружението „Искра“.