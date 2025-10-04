ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Групировката „Аш Шабаб“ пое отговорност за атака срещу затвор в Сомалия, при която бяха убити 7 души

Свързаните с Ал Каида ислямисти от групировката "Аш Шабаб" СНИМКА: Архив

Най-малко седем души бяха убити, след като бойци на терористичната групировка „Аш Шабаб“ атакуваха строго охраняван затвор в сомалийската столица Могадишу днес, потвърдиха представители на силите за сигурност, цитирани от ДПА, съобщи БТА.

Трима въоръжени мъже все още са на свобода в затвора „Годка Джилаков“, който се намира в непосредствена близост до президентския дворец в квартал Бондхере в Могадишу.

Четирима от нападателите са били убити при престрелка с охраната на затвора, заяви високопоставеният служител на силите за сигурност Абдихамид Дхангад. 

Той добави, че един затворник и двама служители на охраната също са били убити.

Според полицейския служител Мохамед Дахир, атаката е започнала със самоубийствен атентат с кола бомба, след което въоръжени мъже са нахлули в затвора.

Затворът, който се използва за разпити на заподозрени екстремисти, се състои от множество подземни помещения, каза Дхангад.

„Аш Шабаб“ е военна групировка, която се бори за създаването на ислямистка държава в Сомалия. Тя пое отговорност за нападението чрез изявление по радиостанцията си „Андалус“.

