Десетки хиляди протестираха в Барселона и в Рим срещу военната кампания на Израел в Газа

Десетки хиляди хора излязоха по улиците в Барселона и в Рим за втори пореден ден, протестираха срещу военната кампания на Израел в Газа, предаде Асошиейтед Прес, съобщи БТА.

Протестите във втория по големина град на Испания бяха организирани преди седмици, докато демонстрациите в Рим последваха на фона на широкообхватното недоволство, след като Израел прехвана на флотилия с хуманитарна помощ, която беше отплавала от Барселона в опит да пробие блокадата на палестинската територия.

Повече от 40 испанци, включително бивш кмет на Барселона, бяха сред 450-те активисти, които Израел свали от корабите на флотилията тази седмица.

В Италия повече два милиона души се събраха вчера в цялата страна за еднодневна стачка в подкрепа на палестинците в Газа. Много хора излязоха по улиците на Рим и днес.

Призивите за протести в Южна Европа идват, след като „Хамас“ заяви, че е приел някои елементи от предложения от американския президент Доналд Тръмп план за прекратяване на войната, която предизвика обвинения в геноцид срещу Израел.

Кметството на Барселона съобщи, че според полицията около 70 000 души са се включили в днешната демонстрация.

Макар че протестите вероятно няма да повлияят на израелското правителство, протестиращите се надяват, че те ще вдъхновят други демонстрации и ще насърчат европейските лидери да заемат по-твърда позиция спрямо Израел, посочва АП.

Шестдесет и три годишната Мария Хесус Пара развяваше палестинско знаме в Барселона. Тя заяви, че иска ЕС да предприеме действия срещу това, което тя описа като ужасите, които гледа по телевизията.

„Как е възможно да гледаме геноцид на живо след това, което ние (Европа) преживяхме през 40-те години на миналия век?”, пита се Пара. „Сега никой не може да каже, че не е знаел какво се случва”, добави тя.

Протестът в Рим премина по маршрут покрай Колизеума. Организаторите – три палестински организации заедно с местни синдикати и студенти – заявиха, че в него са участвали един милион души, въпреки че за броя на участниците няма официална информация.

На площад „Сан Джовани“ протестиращите скандираха и аплодираха името на Франческа Албанезе, италианка, която е специален докладчик на ООН за окупираните палестински територии и яростен критик на Израел.

Въпреки че организаторите бяха поискали да се носят само палестински знамена, имаше и някои транспаранти, възхваляващи военните групировки „Хизбула“ и „Хамас“. На един от тях беше написано: „7 октомври, ден на палестинската съпротива“, визирайки атаката на „Хамас“ в Южен Израел, в следствие на която започна войната. На друг голям транспарант пишеше: „Смърт, смърт на ЦАХАЛ“, визирайки въоръжените сили на Израел.

Депутатът от опозицията Рикардо Маги, секретар на лявоцентристката партия „Пиу Европа“ (Повече Европа), който беше сред участниците в шествието, разкритикува правителството на премиера Джорджа Мелони за отказа му да признае палестинската държава и да последва примера на Испания, Франция, Великобритания и някои други западни страни.

„Мелони не може да продължава да се прави на жертва - това са спонтанни демонстрации срещу бездействието и съучастието на нейното правителство. Тя трябва да признае това и да започне да работи за мир с дипломатически средства“, заяви Маги пред италианските медии.

По-късно днес се очакват протести и в Мадрид и в редица други испански градове, както и в Лисабон.