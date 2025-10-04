Италианската традиция да се почита Верди с 27 червени рози и в Ню Йорк

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почитателите на композитора Джузепе Верди ще се съберат на 10 октомври на едноименния площад в Ню Йорк, намиращ се на ъгъла на Бродуей и 73-та улица, за да отбележат 212-ата годишнина от неговото рождение, пише сайтът OperaWire.

По време на церемонията неколцина оратори ще говорят за изключителния принос на Верди към операта и неугасващото му влияние върху съвременния културен пейзаж. Те ще разгледат непреходната сила на музиката на Верди, демонстрирайки защо неговите произведения остават „могъща сила за вяра в доброто“, казват организаторите.

Акцентът на събитието ще бъде общото изпълнение на емблематичния химн на Верди за свободата Va, pensiero (от операта „Набуко“), изпят от всички присъстващи. След това 27 червени рози – по една за всяка от оперите на Верди – ще бъдат поставени в основата на неговата статуя.

Събитието е инициирано от оперния журналист Огъст Вентура, който се е вдъхновил от ритуала на Club dei 27 („Клуб на 27-те“) от италианския град Парма.

„Те носят 27 червени рози в родната къща на Верди, в малкото градче Ронколе. Всяка роза символизира една от оперите на Верди, включително неговия Реквием“, пояснява Огъст Вентура.

„Те поставят розите на леглото, а след това президентът на клуба произнася няколко добре подбрани думи, преди всички събрали се да изпеят Va, pensiero, този велик химн на колективната надежда“, разказва журналистът, който пише за опера.

Вентура е организирал събитието в Ню Йорк вече три пъти – през 2016, 2018 и 2024 г.

„Миналата година имахме чудесна посещаемост от ентусиасти и лектори като Кори Елисън и д-р Насрин Иромлу от ООН, които споделиха спонтанни, но сърдечни думи“, разказа той, цитиран от OperaWire.

Той допълва, че няма определена тема, по която ораторите да говорят, но по естествен начин събитията в света задават тона. Миналата година това е била темата за миграцията и изселването на големи групи хора, което е в пряка връзка с действието в операта „Набуко“.

Тази година заради спирането на шоуто на Джими Кимъл за няколко дни вероятно темата ще бъде цензурата.

„Верди е писал част от оперите си, докато Северна Италия е под австрийско управление, така че това кореспондира с темата за цензурата“, коментира Огъст Вентура пред сайта OperaWire.