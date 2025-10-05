Федерален съдия временно блокира Тръмп да разположи Националната гвардия в Портланд

Федерален съдия вчера блокира временно възможността американският президент Доналд Тръмп да разположи 200 войници от Националната гвардия на Орегон в град Портланд, докато приключи съдебно дело, оспорващо тази стъпка, предаде Ройтерс.

Решението на окръжния съдия Карин Имъргат в Портланд е поредната спънка за републиканеца Тръмп в опитите му да изпрати военните в градове, в които според него цари беззаконие, заради възраженията на техните лидери демократи, предаде БТА.

Службата на генералния прокурор на Орегон - демократа Дан Рейфилд - заведе дело на 28 септември - ден след като Тръмп каза, че ще изпрати войници в Портланд да пазят федералните имиграционни обекти от "вътрешни терористи".

Случаят първоначално беше възложен окръжният съдия Майкъл Саймън, назначен от президента демократ Барак Обама. Той обаче си направи отвод, след като правителството на Тръмп изрази опасения относно коментари, направени от съпругата на съдията (която е член на Конгреса), в които критикува разполагането на войските. Случаят беше предаден на Имъргат, назначена от Тръмп по време на първия му мандат на поста.

Орегон поиска от съда да обяви разполагането на гвардията за незаконно и да блокира възможността то да продължи, като заяви, че Тръмп преувеличава заплахата от протести срещу имиграционната му политика, за да оправдае незаконното заграбване на контрола върху щатските подразделения на Националната гвардия.

Докато Тръмп определи града като "опустошен от война", властите в Орегон казаха, че протестите в Портланд са "малки и спокойни", в резултат на което е имало едва 25 ареста в средата на юни и нито един през трите месеца и половина от 19 юни насам. В съдебния иск на Орегон се казва, че Тръмп е обявил разполагането на войските, след като телевизия "Фокс нюз" е показала видеоклипове от "значително по-големи и по-бурни протести" в Портланд през 2020 г.