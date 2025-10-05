ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кирил Петков и Божидар Божанов вече са подсъдими


Швеция призова Израел да осигури храна, вода и лечение на активистите от флотилията за Газа

Швеция настоя Израел да осигури незабавно на шведските граждани, арестувани при прехващането на флотилията, насочила се към Газа, питейна вода, храна и медицински грижи, съобщи за Франс прес шведското външно министерство.

Изявлението бе направено, след като пропалестински активисти, пристигнали вчера в Истанбул, след като бяха изгонени от Израел, заявиха, че са станали жертва на насилие и с тях са се отнесли "като с животни" при задържането на флотилията, предаде БТА.

В петък на представители на шведското посолство в Тел Авив бе разрешено да посетят деветима шведи, задържани в затвора Кециот в пустинята Негев, се казва в съобщение на външното министерство до АФП, без да се съобщава самоличността на задържаните.

Шведската активистка Грета Тунберг беше част от прехванатата флотилия. Според британския в. "Гардиън" тя е казала на шведските служители, че е била държана в килия, където имало дървеници, със съвсем малко храна и вода.

"Въз основа на разговорите със задържаните, (шведското посолство) подчерта, че е важно да се отговори на индивидуалните медицински нужди" на тези хора, казаха от министерството. "Посолството подчерта, че незабавно трябва да им се достави храна и питейната вода и че всички задържани трябва да имат достъп до израелски адвокат, ако желаят", допълни външното ведомство.

Шведското посолство в Тел Авив остава в контакт с израелските власти, за да настоява за осигуряването на бързо лечение и възможност за връщане в Швеция на гражданите си.

Няколкостотин активисти от плавателните съдове във флотилията бяха арестувани от израелските сили и чакат да бъдат експулсирани. Вчера 137 активисти от тринадесет страни отпътуваха за Истанбул.



